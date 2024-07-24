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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de 13 yaşındaki Nesrin Erez'den haber alınamıyor | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Adı: Nesrin Erez! Daha 13 yaşında!

        Mersin'de, dün sabah evden çıkan 13 yaşındaki Nesrin Erez geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarına cep telefonundan ulaşamayan Erez Ailesi, hayatından endişe ettiğini söyleyip yardım istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:50 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:08
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        Adı: Nesrin Erez! Daha 13 yaşında!
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        Mersin'in Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde oturan Nesrin Erez (13), dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre kızlarının cep telefonunu arayan ancak ulaşamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        HAYATINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

        Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Erez ailesi, bulunması için yardım istedi.

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        #Nesrin Erez
        #Son dakika haberler
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