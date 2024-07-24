Adı: Nesrin Erez! Daha 13 yaşında!
Mersin'de, dün sabah evden çıkan 13 yaşındaki Nesrin Erez geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarına cep telefonundan ulaşamayan Erez Ailesi, hayatından endişe ettiğini söyleyip yardım istedi
Giriş: 24.07.2024 - 13:50 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:08
Mersin'in Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde oturan Nesrin Erez (13), dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.
AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre kızlarının cep telefonunu arayan ancak ulaşamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
HAYATINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirten Erez ailesi, bulunması için yardım istedi.
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