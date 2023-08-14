Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mermerin üzerinde yumurta pişirdi! - Günün Haberleri

        Mermerin üzerinde yumurta pişirdi!

        Sınır kenti Kilis'te, aşırı sıcaklar nedeniyle bir vatandaş, sıcak havanın etkisini göstermek amacıyla mermerin üzerinde yumurta pişirdi. Yumurta yaklaşık 10 dakika içinde yenecek kıvama geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mermerin üzerinde yumurta pişirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aşırı sıcaklar en çok Güneydoğu'da hissediliyor. Hava sıcaklığının 42 derecenin üstüne çıktığı Kilis’te, bir vatandaş güneşin altında duran mermerin üzerine yumurta kırarak pişirdi. Aşırı sıcaklara dikkat çeken vatandaş, bir sonraki hedefinin ise mermerde et pişirmek olduğunu söyledi.

        "DENEY YAPMAK İSTEDİM"

        İHA'da yer alan habere göre son 10 yılın en çok sıcak günlerini yaşadığını söyleyen Mikail Kırlangıç, "Serhat şehrimizde gerçekten kuru bir sıcak var. Bu sıcaklar insanı kavuruyor. İnsanlar durduğu yerde sıcaktan terliyor. Ben de bu yüzden deney yapmak istedim.

        "10 DAKİKA İÇİNDE YUMURTA PİŞTİ"

        Dama çıktım ve yumurta kavurmak aklıma geldi. Mermerin de sıcak olduğunu fark edince yağı koyup üzerinde pişmesini bekledim. Yaklaşık 10 dakika içerisinde pişen yumurtayı çocuklarla yedik" dedi.

        "BİR DAHAKİ HEDEFİM ET PİŞİRMEK"

        Sıcakların daha da üst seviyeye çıkmasının ardından yumurtayı pişirdiği mermerde et pişireceğini söyleyen Kırlangıç, "Bir sonraki hedefim yumurta değil, et pişirmek. Yumurtanın piştiği mermerde güneşin sıcağında kıyma pişireceğim. Herhangi bir ateş ve takviye sıcaklık olmadan sadece güneşin ısısıyla kıyma pişireceğim" diye konuştu.

        #Kilis
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Van Gölü'nde heyecan verici keşif!
        Van Gölü'nde heyecan verici keşif!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        GSS prim borcunda son fırsat
        GSS prim borcunda son fırsat
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        "Enerji iyi oyun kötü"
        "Enerji iyi oyun kötü"
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Habertürk Anasayfa