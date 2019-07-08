Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bu yıl Merkür Retro'su tarihleri belli oldu. 2019 Merkür Retro'sunun nasıl gerçekleştiği ve hangi burçların etkileneceği haberimizin detaylarında...

MERKÜR RETROSU NE DEMEK?

Bir gezegenin geri harekette (Retro) olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz. Sonuç olarak da bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar.

Merkür Retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir. En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir.

Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir. Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Gerileme dönemini bir çok okuyucumuz araştırmaktadır.

MERKÜR RETROSU BAŞLANGIÇ TARİHİ

6 Temmuz 2019'dan itibaren 1 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek bir gerileme yaşanacaktır. 8-14 Temmuz haftalık burç yorumları ve Merkür Retro'sunda hangi burçlar etkilenecek ve burç yorumlarıyla ilgili detaylar için aşağıda ki haberimizden ulaşabilirsiniz.