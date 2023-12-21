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        Haberler Ekonomi Para Merkez'den kredi kartı faizlerine ilişkin karar - Para Haberleri

        Merkez'den kredi kartı faizlerine ilişkin karar

        Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:29
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        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
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        Merkez Bankası, bugün alınan faiz artırım kararının ardından kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacağını bildirdi.

        TCMB sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirildiği ve referans oranın mevcut seviyesinin 3,11 üst sınır olarak belirlendiği belirtildi.

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Açıklamada söz konusu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

        Açıklama şöyle devam etti:

        "Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır.

        Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

        Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. "

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