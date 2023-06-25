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Merkez Bankası’dan bankacılığa yönelik ilk sadeleştirme adımı

Bankaların menkul kıymet tesisi oranı kapsamında bilançolarda öngörülen TL ağırlığı yüzde 60’dan yüzde 57’ye çekildi

Giriş: 25.06.2023 - 03:21 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası’dan bankacılığa yönelik ilk sadeleştirme adımı
Merkez Bankası’dan bankacılığa yönelik ilk sadeleştirme adımı
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HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Cuma günü bankacılarla bir araya gelmesinin ardından düzenleme çerçevesindeki ilk gevşeme menkul kıymet tesisi kapsamındaki bilançolardaki TL ağırlığıyla ilgili olarak geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle bankaların menkul kıymet tesisi oranı kapsamında bilançolarda öngörülen TL ağırlığı yüzde 60’dan yüzde 57’ye çekildi.

Yüksek menkul kıymet tutma yükümlülükleri nedeniyle son yaşanan kur yükselişi, birçok bankanın bilançosunda TL’nin ağırlığını yüzde 60’ın altına indirmişti.

Bununla birlikte yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5’e indirildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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