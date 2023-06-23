Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi.

19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.

Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.

Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8.5'tan yüzde 15'e yükseltildi.

Karar sonrası piyasalarda hareketlilik gözlemlendi.

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