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Son dakika haberi Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Erkan’ın bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi

Giriş: 23.06.2023 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi
HABERTURK.COM / DHA

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi.

19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.

Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.

Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

FAİZ 27 AY SONRA İLK KEZ ARTTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8.5'tan yüzde 15'e yükseltildi.

Karar sonrası piyasalarda hareketlilik gözlemlendi.

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