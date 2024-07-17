Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararı için gözler toplantı tarihine odaklandı. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın altıncı faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek. Haziran ayında faiz oranlarının sabit kalmasının ardından Temmuz ayı için alınacak karar büyük bir merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...