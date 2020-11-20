Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı 2020 belli oldu. Yeni başkan Naci Ağbal'ın faiz kararı ekonomi dünyasının en çok merak ettiği konu haline gelmişti. Dün gerçekleşen Para Politika Kurulu toplantısı sonunda Merkez Bankası faiz oranları da duyuruldu. Merkez Bankası politika faizleri ne kadar oldu? Para Politikası nedir? İşte Merkez Bankası faiz kararı 2020...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 19 Kasım 2020 tarihinde, ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı. Banka beklendiği gibi faizi 4.75 puan artırarak 10.25'ten 15'e yükseltti. Tüm fonlamayı politika faizinden yapacağını duyurdu. Böylece sadeleşmeye gitti. Ağbal 7 Kasım'da atanmıştı. Merkez Bankası'nın politika faizinde 475 baz puan artırıma gitmesinin ardından ise ilk anda dolar 7.53, Euro ise 8.91 liraya geriledi. Bu kritik güne dolar 7.72, Euro ise 9.15 liradan başlamış, faiz kararının hemen öncesinde ise dolar 7.70, Euro 9.12'ye yükselmişti.

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU AÇIKLAMASI

PPK'dan yapılan açıklamada ''Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine - Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir'' denildi.

Metinde küresel ekonominin üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma gösterdiğine dikkat çekildi: ''Ancak, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yükselmiştir. İktisadi faaliyette toparlanma devam etmektedir. Artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısmi kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikleri arttırmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep, ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkilemektedir. Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir.

Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacaktır.

Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.'' denildi.

PARA POLİTİKASI NEDİR?

Para politikası; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade etmektedir. Uygulanmasından sorumlu kuruluşlar merkez bankalarıdır. Ülkemizde merkez bankasının temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu TCMB Kanunu ile hükme bağlanmıştır.