HABERTURK.COM / Ajanslar

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Geçen ay yılın ilk PPK toplantısında politika faizi yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. 2021 Eylül-Aralık döneminde ise 4 toplantıda toplam 500 baz puanlık indirime gidilmişti.

Piyasa beklentisi bugün de geçen ay olduğu gibi faizin sabit bırakılacağı yönünde AA Finans'ın beklenti anketine katılan 24 ekonomistin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü. Benzer şekilde Reuters anketine katılan 20 kurumun da tamamı faizin sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi.

Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönünde oluştu.

'GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ'

PPK aralıkta aldığı son faiz indirim kararının ardından kararların etkilerini gözlemleyeceğini bildirmişti. Geçen ayki karar metninde de "Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında Türk Lirası'nı öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.