Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. 2021 yılı eylül ayından aralık ayına kadar 500 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e indiren PPK bu yıl ise faize dokunmadı.
Bugünkü toplantıda da politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor. AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü. Reuters'ın PPK anketine katılan 15 ekonomistin 14'ü faizlerin sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirdi. Bir katılımcı ise politika faizinde 100 baz puanlık indirim beklediğini belirtti.
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 18 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette de medyan beklenti politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılması yönünde gerçekleşti. Ankete katılan bir kurum politika faizinde 100 baz puanlık indirime gidilmesini beklediklerini bildirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Merkez Bankası bu yıl 'bekle-gör' politikası uygularken şu ana kadar bu politikasında değişikliğe gideceğine dair bir işaret vermedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Haziran'da kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" dedi.
Bu açıklama piyasalar tarafından bugünkü PPK toplantısına yönelik değil genel bir politika açıklaması olarak kabul edildi. Yine de analistler bu açıklama sebebiyle az da olsa bir faiz indirimi beklentisinin oluştuğunu belirtti.
ENFLASYON YÜZDE 73.5
Merkez Bankası'nın gözlem süreci devam ederken mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 73.5'e ulaştı. Böylece yıllık enflasyon Ekim 1998'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bugünkü toplantı dünyada enflasyonla mücadele için bir faiz artırım dalgası yaşanırken gerçekleştiriliyor. Son olarak Fed'in 75 baz puanlık son artırımının hemen ardından İsviçre ve İngiltere merkez bankalarından da faiz artırımları geldi.
Özellikle İsviçre Merkez Bankası'nın 15 yılın ardından ilk kez faiz artırımına gitmesi piyasaları şaşırttı. ECB temmuzda faiz artırımlarına başlama niyetinde olduğunu açıkladı. Bu yıl dünya genelinde 45 merkez bankası faiz artırım kararı aldı.
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