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Bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

PPK geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bırakmıştı. Mart ayında göreve gelen Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 4 kez toplanan PPK, bu 4 toplantıda da faize dokunmadı.

Piyasa beklentisi bugün de faizin sabit bırakılması yönünde. Reuters'in gerçekleştirdiği ankete katılan 18 kurumun tamamı bugün politika faizinin sabit tutulmasını beklediğini bildirdi. Benzer şekilde AA Finans'ın konuyla ilgili anketine katılan 16 ekonomistin de tamamı faizin sabit bırakılmasını beklediğini ifade etti.

KARAR METNİ DİKKATLE İNCELENECEK

Tabii bugün sadece faiz kararı değil, karar metni de dikkatle incelenecek. Gelecek ay için bir faiz indirimi sinyali verilip verilmeyeceği takip edilecek.

Karar metninin detayları geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası iyice önemli bir hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında "Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı ortak canlı yayında "Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise temmuz sonunda gerçekleştirdiği enflasyon raporu sunumunda faizin enflasyonun üzerinde kalacağını vurguladı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon temmuzda yüzde 18.75 oldu.