Bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.
PPK geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bırakmıştı. Mart ayında göreve gelen Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 4 kez toplanan PPK, bu 4 toplantıda da faize dokunmadı.
Piyasa beklentisi bugün de faizin sabit bırakılması yönünde. Reuters'in gerçekleştirdiği ankete katılan 18 kurumun tamamı bugün politika faizinin sabit tutulmasını beklediğini bildirdi. Benzer şekilde AA Finans'ın konuyla ilgili anketine katılan 16 ekonomistin de tamamı faizin sabit bırakılmasını beklediğini ifade etti.
KARAR METNİ DİKKATLE İNCELENECEK
Tabii bugün sadece faiz kararı değil, karar metni de dikkatle incelenecek. Gelecek ay için bir faiz indirimi sinyali verilip verilmeyeceği takip edilecek.
Karar metninin detayları geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası iyice önemli bir hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında "Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı ortak canlı yayında "Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise temmuz sonunda gerçekleştirdiği enflasyon raporu sunumunda faizin enflasyonun üzerinde kalacağını vurguladı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon temmuzda yüzde 18.75 oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!