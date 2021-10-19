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Global Yatırım ile Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta Katılım Emeklilik Fon Yönetim Müdürü Fatih Bozkurt konuk oluyor. Dövizde son günlerde meydana gelen hareketleri değerlendirecek olan Bozkurt, Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu kararının ne olacağına dair tahminlerini paylaşıyor. Bu durumun sermaye piyasalarına yansımasını değerlendirecek olan Bozkurt, ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yönelik değişiklikler le ilgili de bilgiler veriyor.

BORSANIN UCUZ KALMASININ NEDENLERİ

Borsa İstanbul’un ucuz kalmasına şimdiye kadar nelerin etken olduğunu açıklayacak olan Bozkurt, hisse senetlerine yönelik olarak bundan sonraki beklentilerini dile getiriyor. Pandemi sonrası global piyasalardaki gelecek tahminlerini de aktaran Bozkurt, başta emtia fiyatlarındaki yükseliş ve bunun dünya ve Türkiye ekonomilerine yansımasının nasıl olacağına yönelik değerlendirmelerde bulunarak bu konjonktürde yatırımcılara oluşturacakları portföy hakkında ipuçları veriyor.