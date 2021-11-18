Merke Bankası faizleri indirecek mi, sabit mi bırkacak? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan faiz artırımı karşısındaki açıklamalar sonrası doalr TL son 24 saate 50 kuruşun üzerinde artış gösterip 11 lira sınırına kadar yaklaştı. Son hareketlilikle birlikte bir kez daha gözler Merke Bankası faiz kararına çevrildi.
Kasım ayı faiz kararı Para Politikası Kurulu tarafından bugün saat 14.00'te açıklanacak ancak şimdiden senaryolar netleşmeye başladı. İşte Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara'nın anlatımıyla Merkez'in olası faiz kararları sonrası senaryolar...
FAİZLER DÜŞERSE NE OLUR?
Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara olası faiz senryolarını şu cümlelerle aktardı:
Mevcut yaklaşım sürerse (faiz indirimi) dolardaki yükseliş için bir limit yok. Merkez Bankası faiz indirmeye devam ederse. 100 baz puan indirime giderse TL'yi koruycak başka bir hamle yapılması gerekiyor. Mesela döviz satışları yapılması gerekiyor. Ama faziler yanlış yerde olduğu sürece bütün bunların etkisi sınırlı olacaktır.
FAİZLER SABİT KALIRSA NE OLUR?
Eğer Merkez Bankası durursa ve artık bir faiz indirimi yapmayacağını söylerse dolar kurunda bir miktar gevşeme olur. Çok sert bir aşağı hareket olmayabilir. Ama baskılar bir süre için durur.
FAİZLERİN SON KEZ DÜŞÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANIRSA NE OLUR?
Eğer Merkez Bankası 100 baz puan indirim yapar ve artık tamam derse; o zaman da TL üzerindeki değer kaybı baskısı geçici olarak durur. Ancak önümüzdeki aylarda enflasyon açıklandıkça yatırımcılar yüzde 20'nin üzerine giden bir enflasyon görünce TL'den çıkış eylemi hızlanabilir. Dolarizason eğlimi artabilir. Bu da kur hareketinin devam etmesine neden olabilir.-
FAİZLER UCU AÇIK BİR ŞEKİLDE DÜŞERSE NE OLUR?
Eğer TCBM 100 baz puandan fazla bir indirim yaparsa veya 100 baz puan indirip ucunu açık bırakırsa o zaman piyasada bir kopuş yaşanabilir ve bir ödemeler dengesinde soruna giden yol açılmış olur.
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