Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde toplanacak olan Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Hemen belirtelim ki söz konusu karar öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı 12 Ağustos 2021'de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ AÇIKLANDI

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 218 milyon dolar azalışla 62 milyar 662 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Temmuz'da 62 milyar 880 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 229 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 888 milyon dolardan 104 milyar 440 milyon dolara geriledi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN FAİZ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı burada faiz kararlarıyla ilgili şunları söyledi:

Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz.