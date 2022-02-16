MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şubat ayı faiz kararını 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

BLOOMBERG HT FAİZ TAHMİNİ

Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönünde.

Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren kurum TCMB’nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9’a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.