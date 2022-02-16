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Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor... Merkez Bankası Şubat ayı toplantısı ne zaman yapılacak ve faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor... MB Şubat ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne olur?

Yurtiçi piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu liderliğinde gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yılın ikinci kararı olan Şubat ayı faiz kararını açıklanacak. Peki MB Şubat ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı ne olur? İşte haberin ayrıntıları...

16.02.2022 - 19:14 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Merkez Bankası Şubat ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yarın tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararına çevrilecek. İşte Merkez Bankası faiz kararına ilişkin detaylar...

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şubat ayı faiz kararını 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

    BLOOMBERG HT FAİZ TAHMİNİ

    Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönünde.

    Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren kurum TCMB’nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9’a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.

  • MB OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir

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