Merkel'den Brexit açıklaması

22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başbakan Merkel, Brüksel'de AB liderleri toplantısından sonra basın açıklaması yaptı.
AA'nın haberine göre AB'nin 27 üyesinin kabul ettiği üzere, Brexit'in İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar ertelemesine ilişkin Merkel, şimdilik 29 Mart'taki düzensiz bir Brexit'i engellediklerini ve İngiliz Parlamentosunun ne karar vereceğini bekleyeceklerini belirtti.
Ertelemelerden sonra İngiltere'nin Brexit konusunda hangi yolu izleyeceğini belirlemesi gerektiğini vurgulayan Merkel, Brexit'’in gecikmesinin 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini baltalamayacağını savundu.
Merkel, anlaşmasız bir Brexit'in arzu edilen bir durum olmadığını ifade etti.
Angela Merkel, "Alman ekonomisi sert bir Brexit için iyi hazırlanmış durumda." dedi.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in hem AB'nin ortağı ve hem de rakibi olduğunun altını çizen Merkel, AB ve Çin arasındaki ilişkilerin "karşılıklık" üzerine kurulması gerektiğini söyledi.
Yaklaşık 120 milyar avroluk ticaret hacmi ile İngiltere, geçen yıl Almanya'nın en önemli ticaret ortakları içinde altıncı sırada yer aldı.
Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama, Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, Brexit'in gerçekleşmesi halinde bunun Almanya'ya maliyetinin 9,5 milyar avro olacağı hesaplanıyor.
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