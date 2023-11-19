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        Haberler Magazin Merih Demiral ve eşi umreye gitti! Ünlü çiftin pozları sosyal medyada gündem oldu!

        Merih Demiral ve eşi umreye gitti! Ünlü çiftin pozları sosyal medyada gündem oldu!

        Milli takımın gözde futbolcularından biri olan Melih Demiral, İsviçreli model eşi ile birlikte umreye gitti. Merih Demiral milli maçlar nedeniyle verilen tatilde Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde umre ibadetini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:13
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        • 1

          Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli forması giyen milli oyuncu Merih Demiral ailesiyle birlikte kutsal topraklara Umre'ye gitti. Çiftin pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı.

        • 2

          Milli maçlar nedeniyle ara verilen tatilde eşi ve çocuğuyla birlikte Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giderek umre ibadetini gerçekleştiren Merih Demiral’ın eşi ve oğluyla verdiği pozlarına beğeni yağdı.

        • 3

          Kendisinden 8 yaş büyük İsviçreli model Heidi Lushtaku ile 2021 yılında evlenen Merih Demiral'ın bu evliliğinden bir de erkek evladı oldu.

        • 4

          İsviçreli model Heidi Lushtaku ve başarılı futbolcu Merih Demiral'ın pozlarına sevenlerinden: "Çok yakışıyorsunuz","Allah kabul etsin" gibi yorumlar geldi.

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          İşte Merih Demiral ve eşi Heidi Lushtaku'nun umre pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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