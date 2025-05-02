Merih Demiral: Final oynamak, unutulmaz olacak

"BU KITADA DA İZ BIRAKMAK BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olmanın büyük gururunu yaşadığını belirten milli stoper, “Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa’da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı. Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak” ifadelerini kullandı.