Merih Demiral: Final oynamak, unutulmaz olacak

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI HER FUTBOLCUNUN RÜYASIDIR"

Milli futbolcu, kariyerine eklemek istediği en önemli başarı hakkında ise, “Milli formayla büyük bir turnuvada başarı kazanmak, Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası’nda ilerlemek en büyük hayalim. Bunun dışında kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası da her futbolcunun rüyasıdır. Ama ben her oynadığım maçta, her çıktığım finalde kupaya uzanmak istiyorum. O yüzden hedef hep daha fazlası” ifadelerini kullandı.