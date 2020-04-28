Sonraki günlerde profesyonellik sorunu çıktı. Verilen parayı az buldu Merih, 1.5 milyar veriliyordu o zaman. Ben bu rakama imza atmam, bir yol buldum, o yolda ilerlemek istiyorum dedi. Ben de kendi hayatını kendi belirlesin dedim, bir şey diyemedim çocuğa.