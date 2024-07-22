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        Haberler Gündem Güncel Meriç Nehri'ne giren 2 genç kayboldu | Son dakika haberleri

        Meriç Nehri'ne giren 2 genç kayboldu

        Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si kayboldu. Kaybolan gençlerin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:58
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        Meriç Nehri'ne giren 2 genç kayboldu
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        Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde, üç arkadaş serinlemek için Meriç Nehri'ne girdi.

        Nehirde yüzen gençlerden S.A. ve M.T. bir süre sonra gözden kayboldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Meriç Nehri'nde kaybolan S.A. ve M.T'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalara, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polislerin de katılacağı öğrenildi.

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        #edirne
        #Meriç Nehri
        #boğulma
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