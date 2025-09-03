Meriç Aral ile Serkan Keskin, oğulları Güneş'i kucaklarına aldı
Meriç Aral ile Serkan Keskin, geçtiğimiz eylül ayında 7 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, mart ayında ailelerine yeni bir üyenin katılacağını duyurarak takipçilerini sevindirmişti.
Meriç Aral, son dönemde karnı burnunda sosyal medya paylaşımlarıyla annelik heyecanını takipçilerinin gözleri önüne sermişti.
Aşklarını mutlulukla sürdüren çift, beklenen anı sonunda yaşadı ve oğullarını kucaklarına aldı. Aral ve Keskin, bebeklerine 'Güneş' adını verdi.
