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Merdiven altı uygulamalara karşı uyarı!

Merdiven altı olarak tabir edilen denetimsiz uygulamalar nedeniyle, son zamanlarda ciddi kişisel mağduriyetler yaşandığını söyleyen Dermatolog Doç. Dr. A. Nilhan Atsü, "Bunların önüne geçilmesinin en önemli yolu, toplumu bu konuda bilinçlendirmektir. Bu misyon da elbette üniversitelere ve biz dermatoloji hekimlerine düşmektedir. Böylesi rağbet gören bu çok geniş alanda, farklı meslek grupları bir arada çalıştığı takdirde en güvenli ve tatminkar sonuçlar alınacaktır" dedi

Giriş: 04.05.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
Merdivenaltı uygulamalara karşı uyarı!
Merdiven altı uygulamalara karşı uyarı!
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DHA

İstanbul'da bir üniversitede ‘Estetik ve Güzellik Algısı’ ve ‘Değişen Dünyada, Değişen Güzellik Ölçütlerine Yönelik, Saç ve Deri Gençliğinde Güncel Dermatolojik Teknikler’ konulu etkinlik gerçekleştirildi. Program Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Programı Başkanı Dermatolog Doç. Dr. A. Nilhan Atsü ve Profesör Doktor Zekayi Kutlubay tarafından yüz yüze ve online gerçekleştirildi.

“CİDDİ KİŞİSEL MAĞDURİYETLER YAŞANMAKTADIR”

Etkinlikte konuşan Dermatolog Doç. Dr. A. Nilhan Atsü, “Hepimizin bildiği gibi, ‘Merdiven Altı’ olarak tabir edilen, denetimsiz uygulamalar nedeniyle, son zamanlarda günbegün artan, ciddi kişisel mağduriyetler yaşanmaktadır. Bunların önüne geçilmesinin en önemli yolu, toplumu bu konuda bilinçlendirmektir. Bu misyon da elbette üniversitelere ve biz Dermatoloji hekimlerine düşmektedir. Hiç şüphesizdir ki; böylesi rağbet gören bu çok geniş alanda, farklı meslek grupları, bir arada çalıştığı takdirde, en güvenli ve tatminkar sonuçlar alınacaktır. Bu nedenle bölüm olarak öncelikli hedefimiz; sorumluluklarını, kendi hizmet alanlarını ve sınırlarını bilen, tıbben uygun ve güvenli koşullarda, uygulama yetkisi , yasal olarak sadece hekimlere ait olan girişimlerin farkında olan, farklı meslek gruplarıyla birlikte çalışabilecek kalitede, etik, duyarlı, kendi meslek alanlarında başarılı güzellik neferleri yetiştirmektir” dedi.

"TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMELİYİZ"

Sözlerine devam eden Doç. Dr. Atsü, şunları ekledi: “Başarılı ve verimli sunumu ile öğrencilerimize, etkinliğimizin diğer izleyici kitlesine kattığı farkındalık için, Kozmetik Dermatoloji alanının Duayenlerinden biri olan kıymetli hocamız; Profesör Doktor Zekayi Kutlubay’a ve kendisinin nezdinde bizleri eğiten tüm değerli hocalarımıza da şükranlarımı iletiyorum.”

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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