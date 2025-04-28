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        Haberler Sağlık Merdiven altı ürünlerde zehirlenme ve ağır metal riski | Sağlık Haberleri

        Merdiven altı ürünlerde zehirlenme ve ağır metal riski

        Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı, tağşiş ve taklit ürünlerin çocuk sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Avcı, ucuz ve kalitesiz gıdaların, sağlıklı bir neslin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 17:32 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:32
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        Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı, sağlıklı bir toplumun temelinin çocukluk döneminde atıldığını; ancak günümüzde artan gıda hileleri, merdiven altı üretimler ve sağlıksız hazır ürünlerin çocukların gelişimini ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

        Avcı, özellikle salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinde yapılan tağşişlerin; alerjiden obeziteye, öğrenme güçlüğünden bağışıklık sisteminin zayıflamasına kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceğini kaydederek, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak, çocuklarımızı tağşişli, katkı maddeli ve kalitesiz gıdalardan korumak zorundayız” dedi.

        Gıdada yapılan hilelerin ve sağlıksız üretimlerin çocukların sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Uzman Diyetisyen Avcı, özellikle işlenmiş ürünlerdeki tağşiş (katkı) ve taklit yöntemlerine karşı aileleri uyarıyor.

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        Avcı açıklamasında; salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerinde sıkça maliyeti düşürmek amacıyla tavuk, sakatat, soya proteini ve nişasta gibi maddelerin kullanılabildiğini, sağlıksız yağlar ve aşırı katkı maddeleri ile bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtti. Ayrıca, merdiven altı üretimlerde hijyen eksikliği ve bakteriyel bulaşmaların da tehlikeyi artırdığını vurguladı.

        MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERDE ZEHİRLENME VE AĞIR METAL RİSKİ

        Resmi denetime tabi olmayan üretimlerde gıdalarda kurşun ve arsenik gibi ağır metaller bulunabileceğini ifade eden Avcı, “Tarih geçmiş malzemeler kullanılıyor, bakteriyel kontaminasyon ve aflatoksin kaynaklı zehirlenmeler görülüyor. Bu durum özellikle çocuklar için hayati risk taşıyor” dedi.

        UCUZ TOST VE SANDVİÇLER SAĞLIK TEHDİDİ YARATIYOR

        Okul çevrelerinde satılan ucuz tost ve sandviçlere de dikkat çeken Avcı, bu ürünlerin genellikle düşük kaliteli etler, trans yağlar ve rafine undan yapılan lifsiz ekmekler içerdiğini belirterek şu uyarıda bulundu: “Bu tür hazır ürünlerin düzenli tüketimi; çocuklarda obezite, insülin direnci, erken yaşta diyabet ve kalp-damar hastalıklarının gelişimine zemin hazırlıyor. Aynı zamanda büyüme geriliği ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına da neden olabiliyor.”

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        ÇOCUKLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

        Çocukların birim kilo başına daha fazla gıda tükettiğini hatırlatan Avcı, bu yüzden zararlı maddelere maruz kalma oranlarının da yetişkinlere göre çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Tağşişli salam ve sosis tüketiminin çocuklarda alerji, astım, mide bağırsak enfeksiyonları gibi sağlık problemlerine neden olabileceğinin altını çizdi.

        SAĞLIKLI ALTERNATİFLER VE ÖNERİLER

        Avcı, sağlıklı beslenme için ailelere şu önerilerde bulundu:

        • Evde hazırlanmış, kaliteli malzemelerle yapılmış tost ve sandviçler tercih edilmeli.

        • Tam buğday ekmeği, az yağlı ve güvenilir et ürünleri kullanılmalı.

        • Çocuklara doğal atıştırmalıklar (kefir, yoğurt, taze meyve) sunulmalı.

        • Paketli ürünlerde etiket mutlaka okunmalı, içeriği belirsiz ürünlerden kaçınılmalı.

        • Çocuklara küçük yaşlardan itibaren etiket okuma alışkanlığı kazandırılmalı.

        SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN SAĞLIKLI GIDALAR

        Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı, “Bir ürün ucuzsa, içeriği şüpheli olabilir. Sağlıklı bir toplum için sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi şarttır” diyerek, özellikle çocukların büyüme ve gelişme dönemlerinde doğal ve katkısız gıdaların tercih edilmesinin geleceğimiz için büyük önem taşıdığını vurguladı.

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