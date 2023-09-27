Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan 200 kilo peynir ve 10 kilo kaymağa imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahibine ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle belediye tarafından bin 295 TL, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 18 bin TL olmak üzere, toplam 19 bin 295 TL idari para cezası uygulandı.