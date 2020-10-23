Türk mutfağında günlerin ve çay saatlerinin olmazsa olmazı mercimek köftesini tarifi edeceğim sizlere. Vitamin ve doyuruculuğu ile ayrı bir tat olan mercimek köftesinin tadına doyum olmaz.

Mercimek Köftesi Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur

1su bardağı kırmızı mercimek

2 dal taze soğan

2 su bardağı yoğurt

50 gram tereyağı

Yarım su bardağı un

1 soğan

3-4 diş sarımsak

2 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı kimyon

Tuz

2 dal taze soğan

Mercimek Köftesinin Yapılışı:

Bulgurun üzerine bir buçuk su bardağı su konur kapatılarak 10 dakika kabarmaya bırakılır.

Ayrı bir tencerede bir su bardağı mercimeğe yeteri miktarda su konup haşlanır ve kenarı alınır.

5-10 dakika demlenme suresi bittikten sonra mercimek ve bulgur birleştirilerek karıştırılır.

Kabaran bu karışıma un, taze soğan, kırmızıbiber, kimyon ve tuz konur.

İyice özleşinceye kadar yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle istediğimiz şekli verebiliriz.

Yeşilliklerle beslediğimiz servis tabağının içine mercimek köftelerimizi özenli bir biçimde dizebiliriz. Ayrıca yanına limon dilimleri çok yakışır.