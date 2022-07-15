Mercidabık Savaşı Önemi ve Özeti: Mercidabık Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

Osmanlı ve İslam tarihi açısından büyük sonuçlar doğurmuş ve Ortadoğu’daki haritaları değiştirmiş olan Mercidabık Savaşı nerede yapıldı? İşte, tüm detaylar…

Mercidabık Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Mercidabık Savaşı, Yavuz Sultan Selim önderliğindeki Osmanlı Devleti ile Kansu Gavri hükümdarlığındaki Memlük Devleti arasında yapılmıştır. İki devleti karşı karşıya getiren Mercidabık Savaşı tarihi 1516’dır.

Bu savaş hakkında, cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Mercidabık Savaşı nerede yapıldı? sorusudur. 1516 yılında gerçekleşen Mercidabık Savaşı; Halep’in kuzeyinde yer alan ve küçük bir yerleşim yeri olan Dabık’ta yapılmıştır.

Mercidabık Savaşı Özeti

1514 yılında gerçekleşen Çaldıran Savaşı’yla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki etkisini arttıran Yavuz Sultan Selim, Memlük sultan Kansu Gavri’yi tedirgin etmekteydi. İki devlet arasındaki Hicaz su yolları meselesinden ötürü, Fatih Sultan Mehmed döneminde bozulmaya başlayan ilişkiler, II. Bayezid döneminde bir savaşa da sebep olmuştu.

Tüm bu gelişmelerin yanında Yavuz Sultan Selim’in Suriye ve Mısır coğrafyasını ele geçirerek, İslam dünyasının lideri olmak istemesi de gerçekleşecek olan savaşı kaçınılmaz kılıyordu. Yavuz Sultan Selim’in bu hedeflerinin farkında olan Kansu Gavri’nin, Safevi hükümdarı Şah İsmail ile irtibat kurması Osmanlı Devleti’ne gerekli olan savaş sebebini vermişti.

Memlük Devleti ile Osmanlılar arasındaki ilişkiler bu seyirdeyken, Safevilerin Diyarbakır’ı geri almak için bir teşebbüste bulunması üzerine Yavuz Sultan Selim, 50 bin kişilik ordusuyla İstanbul’dan hareket etti. Bölgedeki Safevi tehlikesi bertaraf edildikten sonra, Yavuz Sultan Selim’in yeni hedefi Mısır’dı! Yavuz Sultan Selim’in Mısır’a gerçekleştireceği seferi haber alan Kansu Gavri de ordusunu hazırlayarak, Halep’ten yola çıktı.

25 Ağustos 1516’da iki ordu Mercidabık’ta karşı karşıya geldiler. Osmanlılar ile Memlük Devleti arasında gerçekleşen bu savaşın kazananı Yavuz Sultan Selim önderliğindeki Osmanlı Devleti olmuştur.

Mercidabık Savaşı Nedenleri

Türk ve İslam tarihinde önemli bir yeri olan Mercidabık Savaşı nedenleri şu şekildedir:

Memlük Devleti’nin, Safevi Devleti’yle yakınlaşması.

İki devlet arasında, Fatih Sultan Mehmed döneminden bu yana süregelen anlaşmazlıklar.

Osmanlı Devleti’nin genişleme ve fetih politikası.

Yavuz Sultan Selim’in Suriye ve Mısır’ı alarak İslam dünyasının lideri olmak istemesi.

Osmanlı Devleti tarafından, bölgeden geçen ticaret yollarının denetiminin ele geçirilmek istenmesi.

Mercidabık Savaşı Sonuçları

Yavuz Sultan Selim tarafından 1516 yılında gerçekleştirilen Mercidabık Savaşı’nın sonuçları şunlardır:

Osmanlı Devleti; Suriye, Filistin ve Lübnan’da hâkimiyet sağlamıştır.

Mısır’ın Osmanlılar tarafından fethedilmesinin önü açılmıştır.

Güneydoğu Anadolu’daki Osmanlı varlığı sağlamlaştırılmış ve bölge üzerindeki Safevi beklentisi boşa düşmüştür.

Memlük Devleti’nin yıkılış süreci başlamıştır.

Osmanlı Devleti İslam dünyasında büyük bir itibar kazanmıştır.

Mercidabık Savaşı Önemi

1516 yılında gerçekleşen Mercidabık Savaşı’nın önemi; bu mücadelenin bir nevi İslam dünyası için liderlik mücadelesi olmasından ileri gelmektedir. İleride gerçekleşecek olan Mısır ve Arap Yarımadası’ndaki fetihlerin önünü açan Mercidabık Savaşı bu özelliğiyle hem Türk hem de İslam tarihi için büyük bir önem ifade etmektedir.

Bunun yanı sıra; 1516 yılındaki Mercidabık Savaşı sonrası, Memlük Devleti’nin siyasi ve askeri gücünün sekteye uğraması; 1 sene sonra bu devletin tarih sahnesinden silinmesinin de önünü açmıştır.