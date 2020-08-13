Malatya'nın simgelerinden olan Mercedes Kadir'in hayatı Haydar Işık yönetmenliğinde film haline getirilecek. 3 metrelik kavak ağacı dalını otomobil olarak belleyip Malatya caddelerinde - sokaklarında gezinmesiyle ünlenen, gerçek adı Fatih Kaydı olan Mercedes Kadir, kendine verilen harçlıklarla çocuklara ve yaşlılara hediye almasıyla önce şehrin sonra da tüm ülkenin sempatisini kazandı. Filmin çekimlerine eylülde başlayacak olan Işık, Habertürk'e verdiği röportajda balmumu heykeli de yapılan Mercedes Kadir'in vicdanın sesi olduğunu söyledi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Mercedes Kadir...

Malatya'nın simgelerindendi.

Herkes tarafından çok sevildi.

Asıl adı Fatih Kaydı olan KOAH hastası Mercedes Kadir, 18 Nisan 2020'de henüz 36 yaşındayken solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefatı ve cenazesi ulusal medyada haber haline getirildi.

Kimseye zararı olmayan, verilen bahşişlerle çocuklara ve yaşlılara hediyeler alan biriydi.

Tek tutkusu otomobildi.

Hastalığı nedeniyle otomobil kullanamayınca 3 metrelik kavak ağacının dalını otomobil belleyerek Malatya caddelerinde - sokaklarında geziyordu.

Trafik kurallarına da harfiyen uyuyordu.

Kavak dalını öylesine otomobil olarak bellemişti ki bir dikiz aynası ve bir teyp bile yerleştirmişti.

Kendisine sembolik olarak bir otomobil ruhsatı ve sürücü belgesi bile verilmişti.

Video Editörü: Caner ARIPİŞİRİCİ

Fatih Kaydı, celp dönemi geldiğinde askerlik şubesine gitti. Şubedeki komutan, önce bir doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini söyledi. Otomobiline atladığı gibi soluğu hastanede aldı.

Muayene olurken işgüzar biri, kavak dalını aldığı gibi atmıştı. Tekrar askerlik şubesine dönmek için kapıya çıktığında otomobilinin park ettiği yerde olmadığını görünce ağlamaya başladı.

Bunun üzerine muayene olduğu doktor "Üzülme, ben seni götürürüm. Askerlik şubesinde sana yeni bir otomobil yaparlar" dedi.

Fatih Kaydı, doktorun Mercedes marka otomobiline bindi.

Öylesine mutlu olmuştu ki...

Doktor, yolda giderken adını sordu; "Adın neydi?"

Fatih Kaydı, kekeme olduğu için doktor, 'Fatih'i 'Kadir' olarak anladı.

Bunun üzerine doktor, "Bundan sonra senin adın Mercedes Kadir" olsun dedi.

Fatih Kaydı, o günden sonra tüm Malatya'da Mercedes Kadir olarak çağrılmaya, anılmaya başlandı.

Haydar Işık...

2015 - 2019 arasında gösterime giren 6 filmin yönetmeni.

Şahsına münhasır biri olan Mercedes Kadir'in hayatını film haline getirecek.

Haydar Işık, hemşerisi Mercedes Kadir'in hayatını neden filme çekmek istediğini Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a anlattı.

Mercedes Kadir'in hayatını filme çekmek fikri nasıl oluştu?

Mercedes Kadir, Malatya'nın çok önemli bir simgesiydi. Baktığınız zaman bir sopanın üzerinde gezen bir adamdı ama aslında Malatya'nın vicdanını gözler önüne seren bir kişiydi. Bütün şehir, Mercedes Kadir'i benimsemiş, sevmişti. Öyle ki Kadir, şehrin hayatına uyum sağlamıyordu. Şehir, Kadir'in hayatına uyum sağlıyordu. Yediden yetmişe tüm Malatyalıların gönlüne taht kurmuştu. Son 3 yıldan beri Türkiye genelinde bilinen hatta yurt dışında bile tanınan, hikâyesi dilden dile gezen, gazetelerde köşe yazarları tarafından konu edilen bir simge haline gelmişti.

Dolayısıyla Kadir'i anlatırken sadece Kadir'i değil tüm Malatya'yı anlatacağım. "Hayal kurmak delilik değildir." Kadir, bir sopayla hayal kurmuştu. Sinema da zaten başlı başına hayal kurmaktır. Sinemayla Kadir, hayal kurma noktasında birbiriyle oldukça örtüşüyor. Kadir, çok mütevazı bir çocuktu, halden anlardı. Birisi ona yemesi, içmesi için harçlık verdiğinde parayı yaşlılar ve çocuklara hediye almak için kullanırdı. Çok enteresan bir tarafı vardı. Kadir'in dünyası çok büyüktü. Kadir, sopasıyla trafiğe çıktığı zaman bütün insanlar onu bir araç olarak görmeye başlamıştı. Valilik, Kadir'e sembolik bir ruhsat vermişti. Emniyet Müdürlüğü de ehliyet...

'Mercedes Kadir 3 ay önce vefat etti ama sen filmi 3 yıl önce çekmeye karar vermiştin. Öyle değil mi?

Bu konuyla ilgili 3 yıl önceden çalışmaya karar verdim. Amacım filmde Kadir'i oynatmaktı. Planım ve programım böyleydi. Filmi geçen yıl çekecektim ama Malatya Uluslararası Film Festivali'nde direktörlük yapınca filmi 2020'ye erteledim. Çekimlere başlamaya niyetlendiğimde salgın başladı. Sonra da ne yazık ki Kadir vefat etti.

Ailesi, filme nasıl yaklaşıyor?

Annesi ve kardeşiyle konuştum. Aile olarak biraz behlüller. Onların birinci derecede yakın akrabaları ve bir şahit huzurunda filmi anlattım. Filmin onlara nasıl gelir sağlayacağını anlattım, bir anlaşma imzaladık.

Nasıl bir gelir sağlayacak?

Filmin gişesinden ve TV satışlarından bir yüzde belirledim. % 5 gibi bir rakam... Ailenin gerçekten bir gelire ihtiyacı var. Tabii öncesinde de kısmi bir rakamı nakit olarak vereceğim. Sözleşmeyi bu şekilde yaptık. O aileye düzenli olarak gidecek bir gelir olsun istedim. Filmin adını şu anda 'Mercedes Kadir' olarak planladım. 1,5 yıl önce marka tesciline de başvurdum. Mercedes, marka tesciline itirazda bulundu. "Markayı kullanabilirsiniz ama tescil etmeyin" dediler. Oysa filmin adı için marka tesciline başvurdum. Filmin adı 'Mercedes Kadir' olacak. Mercedes'in marka isminin film adında kullanılmasına itiraz edeceğini sanmıyorum. İtiraz ederlerse başka isim alternatiflerim var.

Çekimlere ne zaman başlanacak?

Senaryoyu Şeyda Delibaşı yazdı. Şunu özellikle söylemek istiyorum; filmi Kadir vefat ettikten sonra çekmeye karar vermedik. Yani Kadir öldükten üç gün sonra "Kadir öldü biz filmini çekeceğiz" diyerek iki senaristi yan yana getirelim, sopanın üzerinde şehirde dolaşan bir adam yazalım kafasıyla hareket etmedim. Bu işin bir matematiği, dram, sosyo-kültürel tarafı, Malatya'nın kendi içsel matematiği var. Sadece 'film olsun' diye film yapalım havasıyla yola çıkmadık. Bu çok ciddi bir emek verilmiş, üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılmış, ciddi bir ekibin, yaklaşık 3 yıldan beri emek verdiği bir proje ve yavaş yavaş da hayat bulacak. Çekimlere eylül sonlarına doğru başlarız. Ocak - Şubat 2021'de de gösterime çıkaracağımızı düşünüyorum.

Oyuncu kadrosu şekillendi mi? Filmin sponsoru var mı?

Oyuncu kadrosu, kağıt üzerinde şekillendi. Oyuncularla da görüştüm. Ana kadrodaki oyuncularla henüz sözleşme imzalamadım. Bu aşamada isim vermem doğru olmaz. Sözleşmeleri imzaladıktan sonra bu konuda açıklama yapacağım. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştüm. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battal Gazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile de görüştüm. Onların bir desteği olacağını düşünüyorum. Diğer ilçe başkanlarımızla da görüştüm. Malatya sevdalısı bir vekilimiz olan Öznur Çalık hanımefendiyle de görüştüm. Hepsi şu anda projeyi destekliyorlar. Tabii sonuçta bir pandemi süreci geçiriyoruz, kim ne kadar yardım eder ne kadar destekte bulunur onu bilemiyorum ama eminim herkes bu işe elini atacaktır.

İzleyicinin 'Mercedes Kadir'i izlediği zaman neler hissetmesini umarsın?

Hayal kurmalarını isterim. Hayal kurmak kişiyi çok başka yerlere götürür. Benim, başından sonuna kadar vereceğim mesaj bu olacak. Toplum bize şunu öğretir; "Oku, tekrar oku, sonra bir işe gir, emekli ol. Dünya hayatını böyle geçir"... Ama Kadir bunu yapmadı, Kadir, "Benim bir Mercedes'im var" dedi ve o sopayı sahiplendi. Bir hayal kurdu, bir dünya açtı kendisine. Düşünün memlekette 80 milyon insan yaşıyor. Kadir, 80 milyon insanın yapmadığı bir şeyi yaptı. Kendine bambaşka bir dünya çizdi ve o dünyaya da herkesi inandırdı. Bakın kafanızda bir dünya çizebilirsiniz, kendinize de ait olabilir ama bir de eğer başkalarını o dünyaya inandırıyorsanız çok başka muazzam bir şey yapıyorsunuz. Bizim buradaki amacımız, Kadir'in gözünden dünyaya bakmak.