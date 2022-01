HABERTURK.COM

Mercedes-Benz Otomotiv’in ana şirketi Daimler AG’nin, 2013 yılında küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasıyla açılan Küresel IT Çözümleri Merkezi, aldığı yeni projeler kapsamında 2022 yılında 100 kişilik yeni istihdam sağlayacak.

Daimler’in birçok lokasyonu için projeler yürüten Türkiye’deki merkezin yazılım geliştirme aktivitelerinin yanı sıra sistem, yazılım ve bakım hizmeti sunduğunu, uygulama – yaygınlaştırma alanlarında da dünya genelinde projeler hayata geçirdiğini söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, “Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 10 kat büyüyen, mevcut tedarikçileriyle beraber 500’e yakın çalışan ile yatırımlarına devam eden merkez, yeni IT teknolojileri ile ilgili iş alanlarını bünyesine katarak 2022’de de büyümeye devam edecek” dedi.

‘SİBER GÜVENLİK TÜRKİYE’YE EMANET’

2020’nin sonunda Daimler Mobility organizasyonu için bir yazılım geliştirme üssü olan Daimler Mobility Global Tech-Hub’ın Türkiye’deki merkez içinde kurulduğunu belirten Özlem Vidin Engindeniz, “Böylece finansal hizmetler, bankacılık ve sigortacılık alanlarında baştan sona yazılım geliştirme desteği verilmeye başlandı. Bu kapsamda 2021 yılında 80 kişi istihdam edildi. 2020 yılında Daimler’in binek araç Ar-Ge departmanlarının IT Mühendisliği (IT Engineering) birimlerine destek veren bir ekip de merkez bünyesine dahil edildi. Hem test otomasyonu anlamında hem de mühendislik IT çözümleri anlamında yeni yetkinlikler, Küresel IT Çözümleri Merkezi’ne verildi. Bu departman için de 2021 yılında 15 kişilik ek istihdam sağlandı” diye konuştu.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, şunları söyledi:

“Daimler’in Cyber Security (Siber Güvenlik) IT teknolojileri alanındaki operasyon ihtiyaçlarının da bir kısmının hayata geçirilmesi için seçilen Küresel IT Çözümleri Merkezi, bu anlamda Daimler içerisinde kritik konularda da görev almaya başladı. Bu kapsamda ise 5 kişilik bir istihdam yapıldı.”

İŞ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE 600 ÇALIŞAN

Türkiye’deki Mercedes-Benz Otomotiv bünyesindeki Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin Daimler açısından stratejik anlamda önemini her geçen artırdığına değinen Özlem Vidin Engindeniz, “Yeni ekiplerin de dahil olmasıyla, SAP danışmanlığı, siber güvenlik, yazılım geliştirme ve uygulama yaygınlaştırma alanlarında 2021 yılı içinde toplam 100 kişilik yeni istihdam gerçekleştirdik. 2022’de bu alandaki yeni istihdam hedefimizi de yine ek 100 kişi olacak şekilde planlıyoruz ve güçlü iş ortaklıklarımızla birlikte 600 civarında çalışana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

‘STAR HACK’ İLE İKİNCİ HACKATHON’UNU DÜZENLEDİ

Verilen bilgiye göre Küresel IT Çözümleri Merkezi, 10 -12 Aralık tarihleri arasında “STAR HACK” adıyla ikinci hackathon etkinliğini düzenledi. Nonstop Esports Arena’da düzenlenen ve 24 saat boyunca aralıksız süren “STAR HACK” hackathon etkinliğine toplam 396 kişi başvururken, içlerinden seçilen 10 takımdan 43 kişi kıyasıya mücadele etti. Tüm takımlar, “Innovate! Be Responsible For Sustainability” (“Yenilik yap! Sürdürülebilirlik için Sorumlu Ol”) konu başlığı altında projeler oluşturdular.

STAR HACK hackathonu’nda birinci olan takıma 40 bin TL, ikinci olan takıma 25 bin TL, üçüncü olan takıma ise 15 bin TL olmak üzere toplamda 80 bin TL’lik para ödülüne ek olarak ilk üçe giren takım üyelerinin her birine 2 bin TL’lik teknoloji ürünleri kapsamında hediye çeki verildi. Merkez, ilk hackathon etkinliğini 2018 yılında HACK.ISTANBUL adıyla düzenlemişti. HACK.ISTANBUL kapsamında bir araya gelen kişilerden bazıları ayrıca, Küresel IT Çözümleri Merkezi’nde işe alınmıştı.