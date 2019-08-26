Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Mercedes-Benz'in C Serisi modelinin satış fiyatı 309 bin 100 TL'den başlıyor.

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, otomatik şanzıman ile tercih edilebiliyor.

C Serisi'nin benzinli ve dizel motor seçeneği bulunuyor.

Mercedes-Benz'in bir diğer modeli E Serisi ise 681 bin 700 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.