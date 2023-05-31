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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Mercan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MERCAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Mercan ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mercan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mercan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

MERCAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mercan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde. Açık kırmızı renkte bir balık türü.

MERCAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mercan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Mercan adını koymak caizdir.

MERCAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mercan ismini kullanan 13.226 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mercan ismini kullanan 2.364 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mercan ismini kullanan 976 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mercan ismini kullanan 659 kişi bulunmaktadır.

MERCAN ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Mercan ismindekiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner