Ovacık'a gelen turist sayısı son zamanlarda bir hayli artmaya başladı. Konaklama yerlerindeki yatak kapasitesi il merkezimizden bile daha fazla. Herkes barınma için kamp alanları ile bungalov ve taş evler yapmaya başladı. İnsanlar artık ilçemizde daha çok vakit geçirmek istiyor."