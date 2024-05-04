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        Haberler Yaşam 15 km yürüyüşten sonra ulaşıyorlar! Norveç gibi görünse de burası Türkiye

        Mercan Buzul Gölleri'ni görmek için 15 kilometre yürüyorlar

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karların erimesiyle oluşan Mercan Buzul Gölleri ve çevresi, il merkezi ve civar ilçelerden gezi gruplarını ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:33
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          Sarp dağların arasında kurulu Ovacık ilçesi, kültürel, tarihi ve doğal alanlarıyla her mevsim turistlerin dikkatini çekiyor.

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          Yüksek rakımların halen karla kaplı olduğu ilçede, ovalarda açan çiçekler, dağlarda akan şelaleler ve tarlalarda uçuşan kelebekler görülmeye değer güzellikler sunuyor.

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          İlçenin kuzey doğusunda yer alan Mercan Buzul Gölleri de özellikle mayıs-temmuz döneminde doğa tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

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          Günübirlik turlarla rotalarını göllere çeviren doğaseverler, araçlarıyla ilçe merkezinden yola çıkarak ilk olarak Şahverdi köyüne geliyor. Köyün girişinde araçlarını park eden doğa tutkunları, daha sonra gerekli hazırlıklarını yaparak göllere doğru yürüyüşe başlıyor.

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          Rehberler eşliğinde zorlu patikalarda ilerleyen gezi grupları, yaklaşık 15 kilometrelik yolculuk sonunda göllerin bulunduğu bölgeye ulaşıyor. Sırasıyla 4 farklı noktadaki buzul gölleri gezen doğaseverler, ilkbahar ve kış manzaralarını da bir arada görme fırsatı buluyor.

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          "TURİST SAYISI ARTMAYA BAŞLADI

          Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Mercan Buzul Gölleri'ni görebilmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

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          İlçede gezilecek birçok yerin olduğunu belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

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          "Göllerin parkuru Ovacık'taki diğer gezi rotalarına göre biraz daha kolay. Bütün insanların ilçemize gelip bu güzellikleri görmesini istiyorum. Bu doğanın korunması için de çöplerin çevreye atılmaması gerekiyor.

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          Ovacık'a gelen turist sayısı son zamanlarda bir hayli artmaya başladı. Konaklama yerlerindeki yatak kapasitesi il merkezimizden bile daha fazla. Herkes barınma için kamp alanları ile bungalov ve taş evler yapmaya başladı. İnsanlar artık ilçemizde daha çok vakit geçirmek istiyor."

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          Tunceli Dağcılık ve Kamp Sporları Kulübü Başkanı Veysel Tüney de belirli aralıklarla doğa turları organize ettiklerini anlattı.

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          "ROTANIN ZOR VE GÜZEL YANLARI VAR"

          Gezilere katılımın yoğun olduğunu dile getiren Tüney, "Mercan Buzul Gölleri'ne gelip gitmek yaklaşık 5 saat sürüyor ve 15 kilometre yol yürüyoruz. Rotanın zor ve güzel yanları var. Bu bölgede genellikle bozayılar yaşıyor. Biz de bazen yaban keçileri ve çengel boynuzlu dağ keçileriyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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          Doğaseverlerden Cafer Altan ise uzun yıllar Balıkesir'de yaşadıktan sonra Tunceli'ye yerleştiğini belirtti.

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          Buzul gölleri ilk defa gördüğünü ifade eden Altan, "Buraları daha önce görmediğim için kendimde büyük bir eksiklik hissettim. Bundan sonra gezi turlarına katılarak memleketimin güzel yerlerini görmeye devam edeceğim." dedi.

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          Doğa tutkunu Tülay Havin Demir de iş stresinden uzaklaşmak için doğa turlarına katıldığını, buzul göllerde doyasıya fotoğraf çektiğini anlattı.

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