Meral Niron kimdir? Meral Niron ölüm sebebi nedir? Soruları merak konusu oldu. Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden olan Meral Niron, 83 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

MERAL NİRON KİMDİR?

Meral Niron, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusuydu.

Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de oynadı. Özellikle TRT'de yayınlanan Bizim Evin Halleri tv dizisinde oynadığı Sakız karakteriyle tanındı.

Rol aldığı tiyatro oyunları



Yaban (oyun) : Berkun Oya - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010 - Zeynep Kadın

Kahramanlar Öldü mü? - Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009 - (Neriman Hanım)

Nafile Dünya : (Oktay Arayıcı) - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004

Çiçekleri Sarı Kıza Yedirdim : Nihat Genç - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Gerçek Kurbanın Acısı : Erhan Gökgücü - Ankara Ekin Tiyatrosu - 2003

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Savaş Baba : Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Hüzün Coşkusu Altındağ : Yaşar Seymen\Adem Atar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Çil Horoz (oyun) : Oktay Arayıcı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1988

Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987

Boş Beşik : Necati Cumalı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987

Rummuz Göncagül : (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985

Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Galile'nin Yaşamı : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Yaz Misafirleri : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Küçük Adam Ne Oldu Sana : (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Rumuz Goncagül : (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Hikâye-i Mahmut Bedrettin : (Mehmet Akan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980

Ferhat ile Şirin : (Nâzım Hikmet) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Tak-Tik : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu

Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu

Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

El Kapısı (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972

403.Kilometre : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu : 1972

Evler Evler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu : 1972

Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1971

Filmografisi



Deniz Yıldızı - 2009

Bizim Evin Halleri - 2000

Ferhunde Hanımlar - 1993

Ayaşlı ve Kiracıları - 1989

Hayroş - 1986

Acıların Kadını - 1986

Guguk Kuşu (Aşka Zaman Yok) - 1986

Düğüm - 1986

Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe - 1983

Sürü - 1978

İdamdan Döndüm (fotoroman) - 1972 - Halil Kaygısız, Ayşe Sungur