Emniyet teşkilatı tartışması

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Emniyet teşkilatı mensuplarının hakları, siyasetin gündeminde sert tartışmalara konu oluyor. Atamalarda getirilen bölge sistemi ile 3600 ek göstergeye ilişkin talepler devam ederken, polislerin çalışma koşulları da tartışılıyor. Konuyu TBMM’deki grup konuşmasında gündeme getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.

AKŞENER: BAY KRİZ

Türkiye'nin kamu yönetimi içindeki en köklü kurumlardan birinin İçişleri Bakanlığı olduğuna işaret eden Akşener, Emniyet teşkilatı mensuplarının, terörle mücadeleden cinayete, uyuşturucu ile mücadeleden suç örgütlerine kadar birçok alanda büyük fedakarlıklar yaptığını kaydetti. Polislerin görevleri sırasında mobbing, ağır çalışma koşulları ve siyasi baskılar gibi ciddi sorunlarla karşılaştığını ve bunlara bağlı olarak intihar vakalarının yaşandığını öne süren Akşener, "Peki, bu vahim durum karşısında bay kriz ve usta İçişleri Bakanı ne yapıyor? Hiçbir şey" dedi. “Emniyet teşkilatının emeği sömürülüyor” ifadesini kullanan Akşener, “3600 ek göstergede bir gelişme yok. Son olarak da emniyet teşkilatımızın huzuruna göz diktiler. Yeni tayin sistemine göre tayin bölgeleri 4 bölgeye ayrıldı. Bir polis kardeşimiz 4 defa tayin edilecek. Sizler vazifenizi yapmak istiyorsunuz, hak ettiğiniz koşullarda çalışmak istiyorsunuz, emeğinizin karşılığını görmek istiyorsunuz farkındayız. Sizleri kendi iktidarı önüne bir kalkan yapmak istiyor. En doğal haklarınızı lütuf gibi sunuyor” diye konuştu.

SOYLU: ZAFİYET HANIM

Bu sözlere yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet teşkilatına yönelik istismar kampanyasına Akşener’in de katıldığını öne sürerek “Zafiyet Hanım” ifadesini kullandı. Soylu, şöyle konuştu: “Polisimize, Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına, küçük ortağınız HDP tarafından 'beyaz toros' suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Akşener; anlıyorum ki Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış. Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan çok kıymetli devlet büyüğü, çok kıymetli kendi kendini atayan 'müstakbel başbakan', o kadar zayıf oynuyorsun ki daha önce söyledim seni en iyi biz biliriz, seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin. Emniyet teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken kahraman polisimiz ağzına hiç yakışmıyor. Son üç yıldır TÜİK araştırmasında kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinde 1. sıra asayiş hizmetleri. Tüm araştırmalarda terör, ülkemiz sorunları arasında artık en alt sıralarda. Türkiye’nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu: Türkiye’nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım.”

EMNİYET-SEN’E SUÇ DUYURUSU

Polislerin çalışma koşulları ve intiharlarla ilgili iddialar, geçen günlerde bir açıklama ile gündeme gelmişti. Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, mobbing ve ağır çalışma koşulları yüzünden polis teşkilatı içinde intihar oranının geçmişten beri yüksek olduğunu, son dönemde gelişen teknoloji nedeniyle artık bunun insanlardan gizlenemediğini öne sürmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü ise sert bir açıklama yaparak Emniyet-Sen’in yok hükmünde olduğunu kaydetmişti. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: “Hukuken var olmayan ve teşkilatımızla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bir sendikanın genel başkanı olduğunu iddia eden söz konusu şahsın, zaman zaman bazı medya organlarında da yer verilen mesnetsiz ithamlarının amacının dezenformasyon olduğu açık ve nettir. Terör örgütleriyle, her türlü suç ve suçluyla amansız mücadelesini son derece başarılı şekilde sürdüren polis teşkilatına kara çalmaya ve moral motivasyonunu bozmaya yönelik bu tür provokasyon girişimleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkarılacaktır. Emniyeti hedef alan iftira kampanyaları asla amacına ulaşamayacak ve teşkilat mensuplarının birbirine olan bağını gevşetemeyecektir.”