Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, “Şahitliğinizde oyumu kullandım. İstanbul için hayırlı olsun. Keşke bu seçim 31 Mart'tan sonra yenilenmeseydi. Madem yenilendi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sabahtan beri aldığımız bilgiler çok yüksek bir katılım olacak. İstanbullu harekete geçti. Hayırlı osun." ifadelerini kullandı.