Meral Akşener kimdir, kaç yaşında? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hayatı ve biyografisi

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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu; yüksek lisans, ardından doktora yaparak "tarih doktoru" unvanını alan Meral Akşener de vatandaşların sıklıkla araştırdıkları siyasetçilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Meral Akşener kaç yaşında, Meral Akşener kimdir, Meral Akşener nereli, Meral Akşener hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Meral Akşener Kaç Yaşında?

18 Temmuz 1956 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesinde doğan Meral Akşener, 67 yaşındadır.

Meral Akşener Kimdir?

18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır.

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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Yıldız, Kocaeli ve Marmara Üniversiteleri'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi.

Dönemde İstanbul, 21. Dönemde Kocaeli, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 54. Hükûmette İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 23 ve 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Meral Akşener, 25 Ekim 2017’de arkadaşlarıyla birlikte İYİ Parti’yi kurdu ve 26 Ekim 2017’de İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçildi.

Akşener, evli ve 1 çocuk annesidir.

Meral Akşener Nereli?

Drama'dan Türkiye'ye göç etmiş muhacir bir ailenin kızı olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesinde doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır. Baba tarafı, Diyarbakır'ın Küçükkadı köyü ve bölgenin sayılı Alevi Türkmen köylerinden olan Büyükkadı'dan Balkanlar'a göç ettirilmiş bir aileden gelmektedir.

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Meral Akşener Hayatı

18 Temmuz 1956 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesinde doğan Akşener, Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nden "ilkokul öğretmeni" olarak mezun olmuştur. Eğitim hayatını sürdüren Akşener, daha sonra 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin tarih bölümünü okumuştur. Bir dönem öğretmenlik yapan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olmuştur.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmış, aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk tarihi dalında da doktorasını tamamlamıştır. Ayrıca Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın da kuruluşunu gerçekleştirmiş ve başkanlığını yürütmüştür.

Siyasi Hayatı

İçişleri Bakanlığı

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1995 yılında Doğru Yol Partisi Kadın Kolları Başkanı olan Meral Akşener, ilk defa 1995 Türkiye genel seçimlerinde DYP Kocaeli milletvekili olarak meclise girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi (RP) ve DYP koalisyonunun oluşturduğu 54. Türkiye Hükümeti’nden 3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk Kazası sonrası içişleri bakanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ağar'ın yerine göreve getirildi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk kadın içişleri bakanı oldu. 31 Ocak 1997'de Sincan Belediyesinin organize etmiş olduğu "Kudüs Gecesi" etkinliğinden sonra Sincan Belediye Başkanını Tansu Çiller'in talimatıyla görevden almıştır. 28 Şubat sürecinin yaşanması ile 54. Türkiye Hükümeti’nin dağılmasının ardından görev süresi 30 Haziran 1997 tarihinde son buldu. 1999 Türkiye genel seçimlerinde DYP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Meral Akşener 9 Mayıs 1999 tarihine kadar Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı görevini taşımış, 9 Mayıs 1999 tarihinde görevinden istifa etmiştir. 2002 Türkiye genel seçimlerinde ise DYP %9,54 oy alarak baraj altında kaldı.

Ak Parti'nin Kuruluş Aşamasında Yer Alması

Akşener, 4 Temmuz 2001 tarihinde Doğru Yol Partisi'nden istifa etti. Kendisi gibi, Fazilet Partisi'nden kopan Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki yenilikçilere katıldığını Abdullah Gül ve arkadaşlarının yazıhane olarak kullandıkları Politik Araştırmalar Merkezi'nde basın toplantısıyla ilân etti. Ancak Millî Görüş çizgisini sürdürdükleri gerekçesiyle yenilikçi hareketten ayrılıp 3 Kasım 2001 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi

2001 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan Akşener, 2004 yerel seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı oldu. 2007 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Bu süre içerisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye danışmanlık yaptı. En son 1968 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili seçilen Muş milletvekili Nermin Neftçi'den sonra, 10 Ağustos 2007 tarihinde Güldal Mumcu ile beraber TBMM başkanvekilliği görevine seçildi. TBMM'de Türkiye-Çin Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. 2011 ve Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Fakat Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterilmedi.

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MHP Genel Başkanlık Adaylığı Ve İhracı

Kasım 2015 genel seçimlerinde MHP'nin oy kaybederek mecliste temsil edilen dördüncü parti olması üzerine ay sonunda yapmış olduğu basın toplantısında kurultay talebinde bulunmuş ve "Üzerime düşen her görevi yapmaya hazırım." demiştir. Mahkeme kararıyla yapılacak olan MHP olağanüstü kongresi için Meral Akşener genel başkan adayı oldu. Olağanüstü Kongre tarihi olarak 15 Mayıs'ın belirlendiğini açıklandı. MHP Genel Merkezi ise bu kararı tanımadığını bildirdi. 8 Eylül 2016 tarihinden partiden ihraç edildi. Meral Akşener, 19 Haziran 2016 tarihinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, partiden ihraç kararına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. MHP'nin ihraç kararına açmış olduğu iptal davası, 15 Aralık 2016 tarihinde Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi ve bu kararla partiden ihracı kesinleşti.

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İYİ Parti

İYİ Parti, Meral Akşener öncülüğünde 25 Ekim 2017'de kurulmuştur. Meral Akşener partinin ilk genel başkanı seçilmiştir.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ve Genel Seçimler

24 Haziran 2018 genel seçimleri için İYİ Parti'nin seçime katılabileceği konusunda oluşan tartışmalar sonucunda İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşmeleri sonucunda CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Böylece oluşan meclis grubu sayesinde İYİ Parti hem teşkilatlarının oluşması hem de grup kurulması nedeniyle seçime girmeye hak kazanmıştır. Diğer yandan Akşener için İYİ Parti'nin TBMM'de siyasi grubu kurulduğundan partisi tarafından aday gösterilmesi seçeneği de mümkün olmuştur.

Akşener, 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 2 Mayıs 2018'de YSK'ya başvurdu ve seçmenlerin aday teklifinde bulunabildiği ilk gün olan 4 Mayıs 2018'de gerekli 100.000 imzaya ulaşarak aday olmaya hak kazandı. Aynı zamanda Türk siyasi tarihinin ilk ve tek kadın cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

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