Meral Akşener ile Ali Babacan görüştü

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde, yaklaşık 2 saat süren görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmede Akşener, Babacan'ı, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.

Babacan, görüşmenin ardından Akşener'i aracına kadar uğurladı.