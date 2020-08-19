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"Hayırlı olsun" ziyareti kapsamında yapılan ziyarette, ittifakların genişlemesi, koronavirüs ile iç ve dış politikanın görüşülmesi bekleniyor.

Akşener, daha önce de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmişti. Görüşmede, Akşener "Seçime bir bütünlük içinde gidilmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.