Menteşe Devlet Hastanesinin deprem riski taşıyan bloklarının boşaltılması talimatı verildi

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan Muğla Menteşe Devlet Hastanesiyle ilgili haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinin yıkım süreçlerinin, "Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge" doğrultusunda bir komisyon marifetiyle değerlendirildiği ve karara bağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Muğla Menteşe Devlet Hastanesi binalarıyla ilgili medyaya yansıyan iddialar titizlikle incelenmiş olup, Bakanımız Kemal Memişoğlu tarafından hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verilmiştir."