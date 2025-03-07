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        Haberler Sağlık Menopoz semptomları yoğun kadınların, demans belirtileri gösterme olasılığı daha yüksek | Sağlık Haberleri

        Menopoz semptomları yoğun kadınların, demans belirtileri gösterme olasılığı daha yüksek

        Bilim insanları, menopozda gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları fazla yaşayan kadınların, ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin daha yüksek olduğunu belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:50
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        Menopoz semptomları yoğun kadınların, demans belirtileri gösterme olasılığı daha yüksek
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        United Press International'ın (UPI) haberine göre, bilim insanları menopoz ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek için menopoza giren yaklaşık 900 kadının sağlık verilerini inceledi.

        Çalışma kapsamında, katılımcılar bilişsel ve davranışsal becerilerin değerlendirildiği çeşitli testlere tabii tutuldu.

        Bilim insanları, menopoz semptomlarından uyku sorunu, gece terlemesi ve ruh hali değişikliklerini daha fazla deneyimleyen kadınların ilerleyen yaşlarda anksiyete, dikkatsizlik ve sosyal beceri kaybı gibi demans belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

        Çalışmada, hormon tedavisi alan kadınların davranış sorunlarının azaldığı belirtilirken, bu tedavinin hafıza kaybını önlemediğine dikkati çekildi.

        Bazı bilim insanları, demans belirtilerinin görülme nedeninin beynin sağlıklı çalışmasını destekleyen östradiol hormonunun menopoz döneminde azalmasıyla ilişkili olabileceğini ileri sürdü.

        Araştırmanın bulguları "Plos One" dergisinde yayımlandı.

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