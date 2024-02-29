"Menopoz dönemi 45-50 yaşlarında başlayabilir"

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, menopoz hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Perimenopoz döneminde birçok kadının adetinin düzensizleştiğini ya da ağırlaştığını vurgulayan Yılmaz, “Bazı kadınlar daha önce yaşamadıkları duygusal ve fiziksel problemlerle karşılaşabilir. Eğer 12 ay boyunca adet görmediyseniz, geriye bakıp menopoz geçirdiğinizi (son adetinizin olduğunu) söyleyebilirsiniz. Bazı kadınlarda doğal nedenlerden ya da hastalık veya çeşitli tedavilerden dolayı bu süreç daha erken yaşanabilir” diye konuştu.

YUMURTALIKLARIN AZALAN İŞLEVİ VE HORMONAL DEĞİŞİMLER

Menopoza yol açan faktörler arasında östrojen seviyelerinin değişmesi başta olmak üzere, hormon seviyelerinin değişmesinin yer aldığını söyleyen Yılmaz, “Kadınlar yaşlandıkça yumurtalıklar daha az yumurta üretir, östrojen seviyeleri dalgalanır ve daha sonra kademeli olarak azalır. Bu da menopoz belirtilerine yol açar. Bu süreç tabii ki bir günde gerçekleşmez. Östrojen seviyesinin düşmesi birkaç yıl sürebilir ve hormon azaldığında düşük seviyede kalır, bu da vücutta çeşitli değişikliklere neden olur. Yumurtalıklar tamamen yumurta üretmeyi bıraktığında hamilelik artık mümkün olmaz ve bu noktada menopoz gerçekleşir” ifadelerine yer verdi.

“HER KADINI FARKLI ŞEKİLDE ETKİLER"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, menopoz ve menopoz öncesindeki sürecin her kadını farklı şekilde etkileyebildiğine dikkat çekerek, “Östrojen seviyesinin düşmesi beyne, adetlere, cilde, kaslara ve ruh haline etki edebilir. Bu süreçte birçok farklı belirti yaşanabilir ve hangi belirtinin ne zaman görüleceği kişiden kişiye değişir” şeklinde konuştu.

GECE TERLEMESİ KADINLARIN YÜZDE 75'İNDE GÖRÜLÜYOR

Menopozda görülebilen belirtilerin ağır veya düzensiz kanamalar, sıcak basması, gece terlemeleri, kötü ruh hali, vajinal kuruluk, idrar yolu problemleri olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: “Eklem ağrısı, kuru cilt, beyin sisi olarak adlandırılan hafıza problemleri ve odaklanma zorluğu da sıkça bahsedilen diğer belirtiler arasındadır. Kadınların yaklaşık yüzde 75'inde bir ya da birkaç belirti görülürken, menopoza giren kadınların dörtte biri şiddetli belirtiler yaşadığını ifade eder. Bu belirtiler 7 yıla kadar sürebilir ve kadınların üçte biri şikayetlerinin daha uzun sürdüğünü belirtir. Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, adet dönemlerinizin menopozu girdiğinizi anlamayı zorlaştırabileceğini unutmayın.”