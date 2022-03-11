Menengiç ağacındaki meyvelerin kurutulması ve ardından öğütülmesi ile elde edilen menengiç kahvesi, yumuşak bir tada sahiptir. Lezzetli bir kahve çeşidi olmasının yanı sıra aynı zamanda sağlık için de faydalı besinleri içeriğinde tutar.
Tok tutma özelliği de olan menengiç kahvesi diyet yapan kişilerin listesinde yer almaktadır. Hakkında pek çok araştırma yapılan menengiç kahvesi neye iyi gelir? sorusu için merak edilen tüm detayları sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.
Menengiç Kahvesi Faydaları
- Sindirim dostu olduğu bilinmektedir. Mide ağrılarının geçmesine yardımcı olur.
- Öksürük için kullanılabilir. Menengiç kahvesinin antiseptik özelliği bulunmaktadır.
- Yaraların tedavi edilmesinde kullanılır.
- Böbrek sağlığı için önemli bir yer tutar.
- Yağlı bir kahve çeşidi olan menengiç içerisinde doymamış yağ oranı ve E vitamini oranı yüksektir. Bu da kolesterol, kalp ve damar sorunlarına iyi gelir.
- İçeriğinde protein de bulunan menengiç kahvesi kas sağlığı için fayda sağlar.
- Tok tutar.
- B vitamini içeriği ile stresi azaltırken sinir sistemine de iyi gelir.
- Demiz içerdiği için kansızlığa iyi gelir.
- Yorgunluğa iyi gelir, enerji verir.
- Fosfor içeriği bulunur. Bu yüzden metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasında etkili olabilir.
- Regl sancılarına iyi gelir.
- Magnezyum içeriği ile saç ve tırnak bakımında önemli bir yere sahiptir.
- Cildi düzeltir.
- Migrene iyi gelir.
Menengiç Kahvesi Zararları
Menengiç kahvesi sağlık için pek çok faydayı içinde barındırsa da tüketimine dikkat edilmediğinde yan etkilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Menengiç kahvesinde önerilen tüketim miktarı günde 2 fincandır. Fazlası tüketildiğinde aşağıdaki yan etkiler meydana gelebilir:
- Baş ağrısı
- Halsizlik
- Bağırsak sorunları
- Kas ve eklem ağrısı
- Anksiyete
- Uykusuzluk
- Bilinçte bulanıklık
Menengiç Kahvesi Zayıflatır Mı?
Menengiç kahvesi hakkında merak edilen konulardan biri de zayıflama üzerinde etkisi olup olmadığıdır. Menengç kahvesi tek başına zayıflama üzerinde etkili olmasa da destekleyici bir içecektir. Menengiç kahvesi içeriği nedeni ile vücutta toplanan fazla suyun atılmasını sağlar ve ödem oluşmasına engel olur. Bunun yanı sıra fosfor açısından zengin olan menengiç kahvesi metabolizmanın da daha hızlı çalışmasını sağlayarak zayıflamaya olumlu katkı sağlar.
Menengiç Kahvesi Nasıl Yapılır?
Menengiç kahvesinin yapımı ile Türk kahvesinin yapımı aynıdır. Kahve fincanı ölçeği su içerisine 2 çay kaşığı menengiç kahvesi eklenir. Ardından ocağa alınarak yavaşça pişirilir.
Menengiç Kahvesi Cilde Faydaları
Özellikle kadınlar, gün içinde tükettikleri besin ve içeceklerin cilde olan faydalarını da merak eder. Menengiç kahvesi içerinde fenolik bileşenler, magnezyum ve fosfor bulunur. Bu içerikleri ile cilt yapısını yenileyen bir özelliğe sahip olan menengiç kahvesi, cildi güzelleştirir ve ışıltı katar.
Menengiç Kahvesi Hamilelikte İçilir Mi?
Hamilelikte kafein içeren içeceklerden uzak durulması gerekir. Ancak menengiç kahvesinde kafein bulunmaz bu yüzden tüketiminde bir zarar görülmez. Yine de günde bir fincandan fazla menengiç kahvesi tüketimi hamileler içi yeterlidir. Aksi halde içeriğindeki ağır metaller nedeni ile yan etkiler meydana gelebilir.
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