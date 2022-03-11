Karabuğday Faydaları ve Zararları Neler? Karabuğday Nedir, Ne İşe Yarar ve Faydaları Neler?

Besin değeri açısından yüksek olan, lif oranı yüksek, B vitamini ve magnezyum açısından zengin olan karabuğday mini bir bitkiden elde edilmektedir. Özellikle glüten tüketemeyen kişiler tarafından tüketimi tercih edilen karabuğday, çölyak hastalarının temel besin maddelerinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bulgur olarak da pişirilebilen karabuğdaydan elde edilen unlar ile lezzetli hamur işleri de yapılmaktadır. Sizler için hazırladığımız yazımızda karabuğday hakkında merak edilen her şeyi bulabilirsiniz.

Karabuğday Nedir?

Karabuğday greçka ismi verilen bir bitkiden elde edilir. Bu yüzden tahıl olduğu yönündeki bilgiler yanlıştır. Serin ve kurak iklimde yetiştirilen bu bitkinin glüten oranı çok düşüktür. Besin değerleri açısından incelendiğinde B vitamini oranı yüksektir. L100 gram karabuğdayda lif oranı 10 gram, protein oranı 13 gram, potasyum oranı 450 mg, kalsiyum oranı ise 18 mg’dır. Bu yüzden karabuğdayın faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da sık sık dile getirilmekte ve tüketilmesi önerilmektedir.

Karabuğday Faydaları

Karabuğday içerisinde glüten miktarı çok düşüktür. Bu yüzden çölyak hastaları tarafından tüketimi daha sık tercih edilir.

Lif oranı düşük olduğu için zayıflama döneminde olan kişilerin diyet listesinde yer alır.

Potasyum oranı yüksek olan karabuğday tansiyonun düşürülmesinde ve dengelenmesinde fayda sağlayabilir.

Karabuğday tüketimi yüksek kolesterolün de düşmesinde etkilidir.

Magnezyum oranı yüksek olan karabuğday kan şekerinin dengelenmesinde yardımcı bir maddedir. Diyabet hastalarının beslenme listesinde rahatlıkla yer alabilir.

Lif oranı yüksek olan karabuğday sindirim sisteminin de dostudur. Boşaltım sisteminin de düzgün çalışmasını sağlayarak bağırsakların işlevsel çalışmasına yardımcı olur.

Karabuğdayın içeriğinde kolin maddesi de bulunur. Bu madde karaciğer sağlığı için önem arz etmektedir.

Karabuğday ile yastık yapılabilir. Bu yastıklar boyun bölgesi için faydalıdır. Ağrıları azalttığı ifade edilir.

İçeriğindeki B vitaminleri ile saç ve cilt bakımı için önemli bir yere sahiptir. Saçta keratin üretimini arttırarak hızlı ve sağlıklı saç uzamasını sağlar.

Karabuğday Zararları

Karabuğdayda kalori oranı yüksek olduğu için fazla tüketiminden kaçınılması gerekir. Aksi halde kilo alımına yol açabilir.

Karabuğdaya kişilerin alerjisi olabilir. Bu yüzden alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Eğer karabuğday alerjiniz var ise bu gıdayı tüketmekten uzak durmaya özen göstermelisiniz.

Aşırı karabuğday tüketimi yapıldığından mide bulantısı olabilir. Ya da kaşıntı meydana gelebilir.

Karabuğday Zayıflatır Mı?

Karabuğdayın zayıflattığı yönünde iddialar ortaya atılsa da bu doğru değildir. Karabuğday diyet listelerinde yer alan, zayıflamak isteyen kişilerin yemeyi tercih ettikleri bir besin maddesidir. Bunun nedeni yüksek lif oranıdır. Lif oranı yüksek olduğu için doyma hissi verir. Bu da fazla tüketimi engeller. Ancak tek başına karabuğdayın zayıflatma etkisi bulunmamaktadır.

Karabuğdayın Özellikleri

Gluten miktarı çok düşüktür.

Kanser hastalıklarına karşı koruyuculuk sağlar.

Yüksek tansiyon ve kolesterol düşmanıdır.

Kan şekerini dengeler.

Doygunluk hissi verir.

Kansızlık problemini azaltır.

Karaciğer yağlanmasının önüne geçer.

Saç ve cilt bakımı için faydalıdır.