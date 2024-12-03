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        Haberler Gündem Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı'na makam odasında darp: 2 gözaltı

        Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı'na makam odasında darp: 2 gözaltı

        İzmir'in Menderes ilçesi Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makam odasında darbedildi. Sönmez'in tek gözünde yüzde 80 görme kaybı oluşurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:50
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        İzmir'deki olay, saat 12.30 sırasında Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasında meydana geldi. İddiaya göre, Yakup T., bir grup arkadaşıyla iş yeri ruhsatı için Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile görüşmeye geldi. Görüşme sırasında, gerginlik yaşandı. Yakup T., tabancasını çekip, Sönmez'i tehdit etti. Kuzeni Halil K. de Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'i darbetti. Sönmez'in durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, şikayet sonrası Yakup T. ile kuzeni Halil K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sönmez, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sönmez'in aldığı darp sonucu tek gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşadığı bildirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Menderes Belediye Başkanlığı'nda, bugün saat 12.30 sıralarında, 'darp edilen şahıs' ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine süratle intikal etmişlerdir. Yapılan araştırmada, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’e yumruk atıldığı iddiasıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir" denildi.

        İMAR MÜDÜRÜ BACAĞINDAN YARALANMIŞTI

        Öte yandan geçen 8 Ağustos'ta Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen de İnönü Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmış, olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden Murat Özcan tutuklanmış, Y.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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