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Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu seçim sonrası kararını verdi! "Bana gitme vakti göründü"

2020 yılında STAR TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterini canlandıran genç oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Eroğlu, "Bana gitme vakti göründü" dedi.

Giriş: 29.05.2023 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Barış Falay, Canan Ergüder gibi isimlerin bulunduğu STAR TV dizilerinden Menajerimi Ara'da Dicle karakterini canlandıran genç oyuncu Ahsen Eroğlu, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

  • 28 yaşındaki Ahsen Eroğlu, seçim sonuçları belli olduktan sonra Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yaparak: "Bana gitme vakti göründü" dedi.

  •  "ÇÖZÜM YOLLARI BULMAYA GİDECEĞİM"

    Ahsen Eroğlu daha sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Sandık başında dürüstçe çalıştım. Sağ, sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar. Her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yolları bulmaya gideceğim ne zaman olur bilemem" dedi.

  • Instagram'da 1 milyon takipçisi olan Ahsen Eroğlu'na sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tepki gösterirken, bir kısmı da destek yorumlarında bulundu.

  •  İşte Ahsen Eroğlu'nun paylaşımları...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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