Heyecanla beklenen ‘Menajerimi Ara’ dizisi 25 Ağustos 2020 Salı günü ekranlara geldi. Yeni dizi olan Menajerimi Ara, ilk bölümden beğenileri üzerine topladı. İlk bölümünün ardından Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin’in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Star TV ekranında seyirciyle buluşaN dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

MENAJERİMİ ARA İLK BÖLÜM ÖZETİ

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?

Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar’ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar’ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris’in yeni starı Barış’la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?

MENAJERİMİ ARA 2. BÖLÜM FRAGMANI