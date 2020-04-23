Zaten 1 seneliğine kiralık olarak gitmişti. Lig tamamlanıp, durum netleştiğinde daha net bir değerlendirme yapacağız. Onu adına çok iyi bir sezon oldu. Tabii ki Fenerbahçe ile de bir görüşme yapacağız. Bu konuyu o zaman değerlendirmek daha doğru olur" ifadelerini kullandı.