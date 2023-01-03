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Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına enflasyon farkına ilave olarak yapılacak refah zammı ile memurlarda yıllık maaş artışı yüzde 77.11 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerinin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağız” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16.5 oranında artacak.

Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapıldı. Yüzde 8.52 artışla zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Refah zammı ile birlikte memurlarda yıllık maaş artışı yüzde 77.11 oldu.

EK GÖSTERGE 15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 230 TL ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı 1.641 TL ilave artış da 15 Ocak'ta aylıklarına yansıyacak.

TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 64.27 oldu. Buna göre, memur maaşları ve emekli aylıklarındaki artış yüzde 77.11 ile yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRETTE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 100

2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 TL oldu. Net 8 bin 500 TL olan asgari ücrette ocak ayına göre artış oranı yüzde 100 oldu. Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olmuştu. Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayına göre asgari ücretteki artış yüzde 54.66 seviyesinde gerçekleşti.