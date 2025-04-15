Memur zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur maaşı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, emekli ve memur zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıklandı. Oluşan enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur zammı hesaplaması yapılmaya başlandı. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memura 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla yüzde kaç gelecek? İşte 2025 Temmuz memur maaş zammı hesaplama...
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Memur maaş zamında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi ocak ayında, en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL’den 19.616 TL’ye yükseltilmişti. Bu kapsamda yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre yeniden belirlenen memur zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak? Memura enflasyon farkı ile yüzde kaç zam gelecek? 2025 memur maaşında zam senaryoları...
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TÜİK ENFLASYON ORANLARI AÇIKLADI!
TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 38.10, aylık olarak ise yüzde 2.46 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 51.26 olarak hesaplandı. Böylece yıllık enflasyonda 10 ay üst üste düşüş kaydedildi.
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3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu. Enflasyona en yüksek katkı gıda ve alkolsüz içeceklerden gelirken, zam şampiyonu patates oldu
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti.
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MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2025 TEMMUZ?
Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacağı dikkate alınırsa, enflasyon bu düzeyde sabit kalsa bile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 9,02 oranında zam yapılacak.
Memur maaş zammı nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.