BAKAN BİLGİN, MEMUR-SEN HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın yöneticileri katıldı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 1 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada taleplerini dile getirdiklerini aktardı. Yalçın, vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettiklerini aktardı.
Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda da "Beklentimiz ek göstergede adaletin sağlanması" dedi. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla şekillenecek. Öncesinde sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya gelerek taleplerini iletiyor. 21 Aralık'ta da Kamu-Sen yöneticileri, ek zam, vergi dilimi ve sözleşmelilere kadro konusundaki taleplerini paylaştı.