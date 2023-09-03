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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025teki zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de - İş-Yaşam Haberleri

        Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025teki zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

        Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:37
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        Zam oranları Resmi Gazete'de
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        Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, 1-22 Ağustos 2023'teki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması nedeniyle Kamu Görevlileri Sendikalar Heyeti Başkanı'nın itiraz ettiği uzlaşmazlığa ilişkin hususlar oy çokluğuyla reddedildi.

        Toplu sözleşmedeki 4,5,6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla, diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi.

        Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

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        TOPLU SÖZLEŞME TEBLİĞİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğde, maaş zamlarının yanında, kamu görevlilerinin geneli ve hizmet kollarına dair kazanımlar ayrıntılarıyla yer aldı.

        Buna göre, ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını içeren toplu sözleşme de 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 arasında uygulanacak.

        Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, sözleşmenin uygulamasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermede ve uygulamayı yönlendirmede görevli ve yetkili olacak.

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